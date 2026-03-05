'Türkiye, İran savaşında nasıl konumlanmalı' anketi

28 Şubat'ta başlayan İran savaşı, dünyanın gündeminde.

İsrail ve ABD'nin uluslararası hukuku çiğneyerek başlattığı saldırı 6. gününde devam ederken yaşananlar, Türkiye'de de dikkatle takip ediliyor.

Komşu ülke İran'a yönelik saldırılar Türkiye'de büyük tepkiye neden olurken bu tepki bir anketle de ölçüldü.

TÜRKİYE NE YAPMALI?

Asal Araştırma, 1-2 Mart tarihleri arasında yaptığı çalışmada, bin 200 kişiye "Türkiye İsrail-İran meselesinde ne yapmalı?" sorusunu yöneltti.

Çalışmadan Türkiye'nin arabulucu rolü çıkarken işte sonuçlar:

ANKETTEN ARABULUCULUK ÇIKTI

İran’ı desteklemeli: %16,2

Dengeli olup, arabuluculuk yapmalı: %72,5

İsrail’i desteklemeli: %4,0

Fikrim yok/Cevap yok: %7,3