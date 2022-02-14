Ankara’da 10 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Yenimahalle ilçesinde 10 ayrı eve girerek kıymetli eşyaları çalan şüpheli, 1 ay süren izleme ve sürme çalışmaları sonucu yakalandı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi, Batıkent semtinde gece saatlerinde 10 ayrı müstakil ev ve villalara girerek vatandaşların kıymetli eşyalarını çalan şüpheli, Yenimahalle ilçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Ekiplerini harekete geçirdi.

HIRSIZ 1 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Ekipler tarafından 1 ay süren izleme ve iz sürme çalışmaları sonucunda şüphelinin kimliğinin E.K., olduğu tespit edildi.

ÇALDIKLARIYLA YAKALANDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli E.K, saklandığı yerde çaldığı otomobil ile ziynet eşyaları beraber yakalandı. Bulunan otomobil ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edilirken, polis ekiplerince yakalanan E.K., adliyeye sevk edildi.