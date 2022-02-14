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    Ankara’da 10 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

    Yenimahalle ilçesinde 10 ayrı eve girerek kıymetli eşyaları çalan şüpheli, 1 ay süren izleme ve sürme çalışmaları sonucu yakalandı.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 08:08
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    Ankara’da 10 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

    Ankara’nın Yenimahalle ilçesi, Batıkent semtinde gece saatlerinde 10 ayrı müstakil ev ve villalara girerek vatandaşların kıymetli eşyalarını çalan şüpheli, Yenimahalle ilçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Ekiplerini harekete geçirdi.

    HIRSIZ 1 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

    Ekipler tarafından 1 ay süren izleme ve iz sürme çalışmaları sonucunda şüphelinin kimliğinin E.K., olduğu tespit edildi.

    Ankara’da 10 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı #1

    ÇALDIKLARIYLA YAKALANDI

    Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli E.K, saklandığı yerde çaldığı otomobil ile ziynet eşyaları beraber yakalandı. Bulunan otomobil ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edilirken, polis ekiplerince yakalanan E.K., adliyeye sevk edildi.

    Ankara’da 10 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı #2


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