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    Ankara'da 17 kişilik minibüsten 38 kaçak göçmen çıktı

    Ankara'da polisin durduğu 17 kişilik minibüste Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 14:34
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    Ankara'da 17 kişilik minibüsten 38 kaçak göçmen çıktı

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İran üzerinden yurda yasa dışı yollarda göçmen getirileceğini tespit etti.

    Diyarbakır üzerinden Ankara'ya gelen minibüs ile arkasındaki otomobil, Gölbaşı ilçesinde durduruldu.

    17 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 38 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

    17 kişilik minibüste, Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü H.Y. ile otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

    ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve organizatör oldukları iddia edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Ankara da 17 kişilik minibüsten 38 kaçak göçmen çıktı #1

    Ankara da 17 kişilik minibüsten 38 kaçak göçmen çıktı #2

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