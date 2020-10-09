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- Ankara'da 2 çocuğun üzerine demir kapı devrildi
Ankara'da 2 çocuğun üzerine demir kapı devrildi
Girdikleri iş yerinde diğer arkadaşlarına şaka yapmak için kapatmak istedikleri 5 metrelik demir sürgülü kapının üzerlerine devrilmesi sonucu iki çocuk yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 09.10.2020 - 11:18
12-15 yaş arasındaki 5 çocuk, Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Çalışkanlar Mahallesi'ndeki Demirciler Sitesi’nde inşaat malzemeleri satılan iş yerine girdi.
Burada su içtikten sonra dışarıya çıkan 3 çocuktan 2'si, içerideki arkadaşlarına şaka yapmak için hangarın 5 metre yükseklikteki demir sürgülü kapısını kapatmak istedi.
Çocukların çektiği kapı bu sırada yerinden çıkarak devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'da 2 çocuğun üzerine demir kapı devrildi ViDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Demir kapı, 2 çocuğun üzerine devrildi. Çevredekilerin yardımıyla demir kapının altından çıkarılan çocuklar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.