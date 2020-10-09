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Ankara'da 2 çocuğun üzerine demir kapı devrildi

Ankara'da 2 çocuğun üzerine demir kapı devrildi

Girdikleri iş yerinde diğer arkadaşlarına şaka yapmak için kapatmak istedikleri 5 metrelik demir sürgülü kapının üzerlerine devrilmesi sonucu iki çocuk yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.