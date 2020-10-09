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    Ankara'da 2 çocuğun üzerine demir kapı devrildi

    Girdikleri iş yerinde diğer arkadaşlarına şaka yapmak için kapatmak istedikleri 5 metrelik demir sürgülü kapının üzerlerine devrilmesi sonucu iki çocuk yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 09.10.2020 - 11:18
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    Ankara'da 2 çocuğun üzerine demir kapı devrildi

    12-15 yaş arasındaki 5 çocuk, Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Çalışkanlar Mahallesi'ndeki Demirciler Sitesi’nde inşaat malzemeleri satılan iş yerine girdi.

    Burada su içtikten sonra dışarıya çıkan 3 çocuktan 2'si, içerideki arkadaşlarına şaka yapmak için hangarın 5 metre yükseklikteki demir sürgülü kapısını kapatmak istedi.

    Çocukların çektiği kapı bu sırada yerinden çıkarak devrildi.  O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ankara'da 2 çocuğun üzerine demir kapı devrildi ViDEO



    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Demir kapı, 2 çocuğun üzerine devrildi. Çevredekilerin yardımıyla demir kapının altından çıkarılan çocuklar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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