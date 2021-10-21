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    Ankara'da 31 kaçak göçmen yakalandı

    Ağrı ve Van illeri üzerinden kaçak yollarla Ankara'ya gelen göçmenler, sınır dışı edilecek.
    • İHA
    • 21.10.2021 - 12:24
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 12:42
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    Ankara'da 31 kaçak göçmen yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye Ağrı ve Van illeri üzerinden yasa dışı yollarla giriş yapan ve Diyarbakır’dan bir minibüsle Ankara’ya getirilecek olan göçmenler olduğunu tespit etti.

    Operasyon için harekete geçen ekipler, Niğde-Ankara otoyolu üzerinde şüpheli gördükleri bir minibüsü durdurdu.

    31 GÖÇMEN YAKALANDI

    Minibüste, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 3’ü kadın 31 kaçak göçmen ile M.A. isimli organizatör yakalandı.

    Ankara'da 31 kaçak göçmen yakalandı

    TUTUKLANDI

    Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ankara da 31 kaçak göçmen yakalandı #1

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