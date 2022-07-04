Ankara'da, ambulansa yol vermeyen sürücüler tespit edildi

Acil vakaya giden ambulansa yol vermeyen 5 aracın sürücüsü tespit edildi. Sürücülere, idari para cezası verildi.

Ankara’da, 2 Temmuz’da Erbakan Bulvarı’nda seyir halinde olan ambulansa geçit verilmedi.

O anlar, sosyal medyada da paylaşılınca büyük tepki gördü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, tespit edilen 5 sürücüye para cezası verildi.

İdari para cezası uygulandı

DHA’nın haberine göre; yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'müzce 02 Temmuz 2022 tarihinde ilimiz Esenboğa yolu üzerinde ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 5 araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.”

Bakan Koca da görüntüleri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından olayın görüntülerini paylaşarak, “Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı." ifadelerine yer vermişti.

Ankara’da düğün konvoyu, vakaya giden ambulansa geçit vermedi HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ



