Petrol
113.86
2.00%
Euro
17.554
0.43%
Dolar
16.8282
0.44%
Altın
979.81
0.39%
Borsa
2412
-1.30%
Bitcoin
331.551
2.72%
BTXN Coin
7.02
2.63%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Ankara'da, ambulansa yol vermeyen sürücüler tespit edildi

    Acil vakaya giden ambulansa yol vermeyen 5 aracın sürücüsü tespit edildi. Sürücülere, idari para cezası verildi.
    • 04.07.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 17:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da, ambulansa yol vermeyen sürücüler tespit edildi

    Ankara’da, 2 Temmuz’da Erbakan Bulvarı’nda seyir halinde olan ambulansa geçit verilmedi.

    O anlar, sosyal medyada da paylaşılınca büyük tepki gördü.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, tespit edilen 5 sürücüye para cezası verildi.

    İdari para cezası uygulandı

    DHA’nın haberine göre; yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'müzce 02 Temmuz 2022 tarihinde ilimiz Esenboğa yolu üzerinde ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 5 araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.”

    Bakan Koca da görüntüleri paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından olayın görüntülerini paylaşarak, “Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı." ifadelerine yer vermişti.

    Ankara da, ambulansa yol vermeyen sürücüler tespit edildi #1

    Ankara da, ambulansa yol vermeyen sürücüler tespit edildi #2

    Ankara da, ambulansa yol vermeyen sürücüler tespit edildi #3

    Ankara’da düğün konvoyu, vakaya giden ambulansa geçit vermedi HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Ankara da, ambulansa yol vermeyen sürücüler tespit edildi #4


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle anne olamayan kadın, hayaline kavuştu
    Gündem

    İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle anne olamayan kadın, hayaline kavuştu

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Tekirdağ'da iki ailenin silahlı kavgası: 9 yaralı
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da iki ailenin silahlı kavgası: 9 yaralı

    Görüş Bildir