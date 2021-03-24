Ankara’da, atak geçiren çocuğa, doktor görüntülü arama ile müdahale etti

Şehirler arası otobüste atak geçiren 4 yaşındaki çocuğu kurtarabilmek için WhatsApp üzerinden görüntülü arama ile doktorla iletişime geçildi. Çocuk, yapılan doğru müdahale ile hayatta kaldı.

Tedavi için Diyarbakır’dan Ankara’ya gelen 4 yaşındaki lösemi hastası Asya Atlı, şehirler arası yolcu otobüsünde epileptik atak geçirdi.

Annesi çocuğunun ağzından köpükler geldiğini ve hareketsiz kaldığını görünce öldüğünü sanarak bayıldı.

Otobüste yolculuk eden Abdullah Kızılay isimli bir şahıs, ailenin Diyarbakır’a dönme girişiminde bulunması ile duruma müdahale etti.

WhatsApp üzerinden Diyarbakır’da görevli aile hekimi Veysel Yılmaz’ı görüntülü arayan Kızılay’a, yolculardan Servet Yılmaz yardım etti.

Yılmaz, aldığı iş sağlığı eğitimiyle doktorun kendisine söylediği talimatları harfiyen yerine getirdi.

12 DAKİKA MÜDAHALE EDİLDİ

Ağzından gelen köpükleri temizledikten sonra nefes almasını sağlanan Asya Atlı, yaklaşık 12 dakika süren müdahale ile kendine geldi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep’e götürülen Atlı, daha sonra Ankara’ya sevk edildi.

MADDİ DESTEK SAĞLANDI

Olayın ardında yolcular tarafından Ankara'da bir kanser derneği aile ile iletişime geçildi. Atlı'nın ailesine maddi destek sağlandı.

“ACİL WHATSAPP HATTI KURULURSA ÇOK FAYDALI OLUR”

Olaya ilişkin açıklamalar yapan Kızılay, annenin ağıtlar yaktığını söyleyerek şu sözleri kaydetti:

"Durun, biz Diyarbakır’a geri gideceğiz diyorlardı. Arka taraftaydım, herkes şoktaydı. Otobüs şoförü ışığı yaktı. Annesi çok bağırıyordu. Babası da şoktaydı, o da sadece seyrediyordu. Ben de yoksulluktan iki tane kardeşimi kaybettim. Direkt WhatsApp'tan doktor arkadaşa bağlandım. Doktor arkadaş orada verdiği talimatlarla gerçekten bir hayat kurtardı. Ambulans arandı, Gaziantep girişinde ambulansta gelecekti. Hocamız Veysi Yılmaz, Allah ondan razı olsun. Kendisi bu konuda bize yardımcı oldu. Çocuk rahatsızdı, lösemi hastası. Asya Atlı kızımız şu anda Ankara’da tedavi edilmekte. Maddi, manevi sıkıntısı yok. Bu bizim de başımıza gelebilir. Sağlık Bakanıma sesleniyorum. Teknolojiden faydalanalım. Sağlık Bakanlığından acil WhatsApp hattı gibi, görüntülü bir sistemle, nöbetçi doktorlarla öyle bir sistem kurulursa çok faydalı olacağını düşünüyorum."





"NEFESSİZLİKTEN ÖLEBİLİRDİ"

Dr. Yılmaz, "WhatsApp'tan görüntülü bağlandı. O sırada çocuğun nöbet geçirmekte olduğunu gördüm. Ağızdan gelen köpüklerin temizlenmesini söyledim. Nefes yolunu açık tutmalarını belirttim. Yapabilirlerse çocuğun oksijen alabilecek bir yerde tutmalarını önerdim. Bunu sürekli yaptık. Bir 12 dakika boyunca çocuk sürekli atak geçirdi. Ara ara atladı ancak yine ağızdan köpükler gelmeye devam ediyordu.

Otobüste oldukları için ilk yardım müdahale anlamında bir sağlıkçının yapabileceği belki bir damar yolu, ya da nöbeti durdurmak için yapabilecek bir iğne, oksijen uygulaması yoktu.

O sırada bunları önerip çocuğu rahatlatmaya çalıştık. Çocuk nöbetini geçirdi, nöbeti bitti. O sırada da ambulans gelmişti. Ağızdan gelen köpüklerden ötürü solunum yolu durabilirdi belki. Nefessizlikten, oksijensizlikten solunum durmasından dolayı ölebilirdi. Bu bir ihtimaldir tabii ki.” dedi.