Ankara'da kız arkadaşını öldürdü: Tahliye olmak istemiyorum

Ankara'da kız arkadaşını öldürdü: Tahliye olmak istemiyorum

Kendisini terk eden Sevgi Tekin'i öldüren Gökhan Ağtaş, "Pişmanım ama tahliyemi istemiyorum. Takdir, yüce mahkemenindir" dedi.

Ankara Mamak'ta yaşayan Gökhan Ağtaş, dini nikah kıyarak birlikte yaşamalarının ardından kendisini terk eden, 1,5 yaşındaki oğlunun annesi Sevgi Tekin'in oturduğu eve geldi. Ağtaş, evin camını kırarak içeri girdi.

YAKINLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Ağtaş, evi terk eden Tekin'i çıkan tartışmada, yakınlarının gözü önünde tabancayla ateş ederek, öldürdü.

Olaydan sonra gözaltına alınan Ağtaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DURUŞMAYA DEVAM EDİLDİ

Gökhan Ağtaş'ın, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından ömür boyu ve 95 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ağtaş, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı da salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ağtaş'a savunmasına eklemek istediği bir şey olup, olmadığını sordu.

Ağtaş da pişman olduğunu, Sevgi Tekin'in evine öldürme niyetiyle gitmediğini söyledi.





"PİŞMANIM"

Ağtaş, "Pişmanım ama tahliyemi istemiyorum.

Takdir, yüce mahkemenindir. İstemeyerek de olsa ortada bir cinayet suçu var.

Gereğinin yapılmasını arz ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.



