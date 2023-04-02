Ankara'da Azerbaycanlı ortağını öldüren şüpheli tutuklandı
DHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Ahmet Dikbaş, tütün mamulleri satışı yaptığı iş yerinde, uyruklu ortağı Şamil Xalıd ile hisse devri nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'a etti.

Xalıd, kasığına isabet eden kurşunla yaralı halde kaçarak cadde üzerindeki manava sığındı.

3 el daha ateş etti

Dikbaş, peşinden gittiği Xalıd'a 3 el daha ateş etti.

Xalıd, kaldırıldığı Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Azerbaycanlı ortağını öldüren şüpheli tutuklandı

Gözaltına alındı

Ahmet Dikbaş, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dikbaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Azerbaycanlı ortağını öldüren şüpheli tutuklandı #2
Azerbaycanlı ortağını öldüren şüpheli tutuklandı #3
Azerbaycanlı ortağını öldüren şüpheli tutuklandı #4