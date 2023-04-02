Ankara'da Azerbaycanlı ortağını öldüren şüpheli tutuklandı Yenimahalle ilçesinde, ortağı Azerbaycan uyruklu 30 yaşındaki Şamil Xalıd'ı aralarındaki hisse tartışmasında tabanca ile vurarak öldüren Ahmet Dikbaş, tutuklandı.

DHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Ahmet Dikbaş, tütün mamulleri satışı yaptığı iş yerinde, Azerbaycan uyruklu ortağı Şamil Xalıd ile hisse devri nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'a ateş etti.

Xalıd, kasığına isabet eden kurşunla yaralı halde kaçarak cadde üzerindeki manava sığındı.

3 el daha ateş etti

Dikbaş, peşinden gittiği Xalıd'a 3 el daha ateş etti.

Xalıd, kaldırıldığı Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alındı

Ahmet Dikbaş, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dikbaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.