Ankara'da Azerbaycanlı ortağını öldüren şüpheli tutuklandı

DHA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Ahmet Dikbaş, tütün mamulleri satışı yaptığı iş yerinde, Azerbaycan uyruklu ortağı Şamil Xalıd ile hisse devri nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'a ateş etti.
Xalıd, kasığına isabet eden kurşunla yaralı halde kaçarak cadde üzerindeki manava sığındı.
3 el daha ateş etti
Dikbaş, peşinden gittiği Xalıd'a 3 el daha ateş etti.
Xalıd, kaldırıldığı Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gözaltına alındı
Ahmet Dikbaş, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dikbaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.