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    Ankara'da bebeğini kaçıran baba serbest kaldı

    Boşanma aşamasında olduğu eşinden olan 4 aylık kızını pencereden atlayarak kaçıran baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 15:17
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    Ankara'da bebeğini kaçıran baba serbest kaldı

    Ankara’da özel bir üniversitede akademisyen Nergis S. (30), 2 yıl önce evlendiği L.S.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak için dava açtı.

    Mahkeme, 9 Nisan'da, L.S. hakkında 3 ay önleyici tedbir kararı ile birlikte her ayın 1 ve 3'üncü cumartesi günleri çocuğunu görme kararı verildi.

    L.S., kararın ardından ilk kez çocuğunu görmek için geçen cumartesi günü ailesiyle beraber Nergis S.'nin annesinin evine gitti.

    BEBEĞİN KAÇIRILMA ANI KAMERADA

    L.S. burada kızını kucağına alıp sevdiği sırada, bir anda pencereden atlayıp kaçtı.

    Panik yaşayan Nergis S. ve ailesi, L.S.'nin peşinden gitti; ancak yakalayamadı. Bebeğin kaçırılması evdeki güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntüde L.S'nin, kucağındaki Asya bebek ile villa tipi evin salonunda camı açarak atlayıp kaçtığı görüldü. Nergis S. ve ailesi, olay sonrası polise giderek şikayette bulundu.

    Ankara'da görüş saatinde bebeğini kaçıran baba kamerada VİDEO

    24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI, SERBEST KALDI

    Polisin yaptığı çalışma sonucu L.S., 24 saat geçmeden Gölbaşı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Kaçırılan bebek ise annesine teslim edildi.

    Emniyetteki ifadesinin ardından L.S, bu sabah adliyeye sevk edildi. L.S., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Ankara da bebeğini kaçıran baba serbest kaldı #1

    Ankara da bebeğini kaçıran baba serbest kaldı #2

    Ankara da bebeğini kaçıran baba serbest kaldı #3

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