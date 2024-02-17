Ankara'da bir genç bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi

İHA
Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Beyceğiz Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesinin ardından olay kavgaya dönüştü.
Kavgada Murat Köksal husumetlisi Ahmet Yiğithan Uzunoğlu'nu kasık ve baldır bölgesinden bıçakladı.
Hastanede can verdi
Yaralanan Uzunoğlu, kendi imkanları ile gittiği hastanede kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kavganın ardından Köksal'ı ve kavgada bulunan iki diğer kişiyi gözaltına aldı.
Uzunoğlu'nun cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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