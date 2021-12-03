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    Ankara'da bir inşaatın temel kazısı yan binadaki dükkanı çökertti

    Ankara'da bir inşaatın temel kazısı nedeniyle 4 katlı binanın girişindeki iş yerinin bir bölümü çöktü.
    • AA
    • 03.12.2021 - 06:16
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    Ankara'da bir inşaatın temel kazısı yan binadaki dükkanı çökertti

    Mamak Başak Mahallesi Özalp Caddesi'ndeki bir inşaatın temel kazısının yapıldığı alanda, gece yarısı çökme meydana geldi.

    DÜKKANIN ÇIKMA BÖLÜMÜ DE ÇÖKTÜ

    Çökme nedeniyle inşaat alanının bitişiğinde, iş yerlerinin bulunduğu 4 katlı binanın girişindeki dükkanın "çıkma" olarak tabir edilen bölümünde de çökme oluştu.

    Ankara da bir inşaatın temel kazısı yan binadaki dükkanı çökertti #1

    DÜKKANDAKİ MALZEMELER İNŞAATA DÖKÜLDÜ

    Olay sonrası kuruyemiş satılan dükkandaki malzemelerin bir bölümü, çöken toprak yığınıyla inşaat alanına savruldu.

    Ankara da bir inşaatın temel kazısı yan binadaki dükkanı çökertti #2

    ALAN, GÜVENLİK ŞERİDİYLE KAPANDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alanı güvenlik şeridiyle kordon altına aldı.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Mamak Belediyesine bağlı ekipler de alanda inceleme yaptı.

    Olay sırasında iş yerinin kapalı olması ise olası bir faciayı önledi.

    Ankara da bir inşaatın temel kazısı yan binadaki dükkanı çökertti #3

    Ankara da bir inşaatın temel kazısı yan binadaki dükkanı çökertti #4

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