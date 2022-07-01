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Ankara’da boşanma davası açan eşini öldürdü, kayınbiraderini yaraladı

Ankara’da boşanma davası açan eşini öldürdü, kayınbiraderini yaraladı

Tartıştığı eşini öldürüp, kayınbiraderini de yaralayan şahıs, kaçarken kendi canına da kıydı. 2 kişinin öldüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.