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    Ankara’da boşanma davası açan eşini öldürdü, kayınbiraderini yaraladı

    Tartıştığı eşini öldürüp, kayınbiraderini de yaralayan şahıs, kaçarken kendi canına da kıydı. 2 kişinin öldüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 01.07.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 14:10
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    Ankara’da boşanma davası açan eşini öldürdü, kayınbiraderini yaraladı

    38 yaşındaki Tülay Erdem, 2019 yılında evlenip, Konya'da yaşamaya başladığı Tunç Erdem'den (41) ayrılma kararı aldı.

    Erdem, Ankara'da yaşayan ailesinin yanına dönerek, boşanma davası açtı.

    Bugün görülecek duruşma için Ankara'ya gelen Tunç Erdem, eşinin ailesiyle yaşadığı Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki evine uğradı.

    Tartışma sonrası silahına davrandı

    Apartmanın garaj girişinde bekleyen Erdem, dışarı çıkan eşi ve onun kardeşi İbrahim Gökekin (34) ile tartışmaya başladı.

    Erdem, tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, eşine ve kayınbiraderine ateş etti.

    İki kardeş, kanlar içinde yere yığılırken, Erdem ise otomobiline binerek uzaklaştı.

    Ankara’da boşanma davası açan eşini öldürdü, kayınbiraderini yaraladı #1

    Seyir halindeyken kafasına sıktı

    Tunç Erdem, yaklaşık 1 kilometre sonra seyir halindeyken aynı silahı başına dayayarak ateşledi.

    Kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarparak durdu.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

    Tunç Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

    Ankara’da boşanma davası açan eşini öldürdü, kayınbiraderini yaraladı #2

    Talihsiz kadın  da hayatını kaybetti

    Tülay Erdem ile kardeşi İbrahim Gökekin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    DHA’nın haberine göre Tülay Erdem, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

    Ankara’da boşanma davası açan eşini öldürdü, kayınbiraderini yaraladı #3

    Ankara’da boşanma davası açan eşini öldürdü, kayınbiraderini yaraladı #4


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