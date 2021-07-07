Kızının tayin durumu için kullanıldığını düşünen baba Seyfi Tiftikçi, boşanmak isteyen damada sinirlendi. Damadın babasına ait arı kovanlarını tekmeleyen Tiftikçi’nin o anları kameraya yansıdı.

Ankara'da hemşire olan Selda Tiftikçi (26) ile İstanbul’da görev yapan adliye memuru Yusuf Tanrıkulu, 2019 yılının Kasım ayında nişanladı.

Tanrıkulu'nun eş durumu tayini ile Ankara'ya gelebilmesi için geçen yıl, temmuz ayında planladıkları düğünden önce nikah yapıldı.

Ancak yaşadıkları anlaşmazlık sonucu düğünden 15 gün önce ayrılan çift, karşılıklı boşanma davası açtı.

Selda Tiftikçi'nin babası Seyfi Tiftikçi, kızının tayin için kullanıldığını düşündü.

Seyfi Tiftikçi, Eylül 2020'de Yusuf Tanrıkulu'nun Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi mevkisindeki babası Mehmet Tanrıkulu'na ait arı kovanlarını parçaladı.

Yaklaşık 30 arı kovanından 9'una tekmeleyen Tiftikçi, kovanları eliyle devirerek hasar verdi.

Kovanlardaki arıların bir kısmı öldü.

KAMERAYA YANSIDI

Kovanların parçalanma anları Mehmet Tanrıkulu'nun alana koyduğu güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Tiftikçi'nin kovanları tekmelemesi ve kovanlardan çıkan arıların saldırması üzerine alandan uzaklaştığı anlar görüldü.

Ankara’da, damadının babasına ait arı kovanlarını parçaladı VİDEO



'KIZIMIN GURURU İLE OYNANDIĞI İÇİN ŞUURUMU KAYBETTİM”

Mehmet Tanrıkulu, kamera görüntüleri ile polise giderek Seyfi Tiftikçi hakkında şikayette bulundu.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren Tiftikçi, suçlamayı kabul etti.

Tiftikçi, “Bu olaylar yaşanınca benim kızımı Yusuf Tanrıkulu’nun sadece tayin işlemi için kullandığını, tayin gerçekleştikten sonra kızımı boşamaya çalışması üzerine kızımın gururu, şerefi ve haysiyeti ile oynandığı için şuurumu kaybettim. Kızıma yapılan haksızlık zoruma gitti, 2 ay uyku uyuyamadım. Bu süreçte kızımı kullandığı ve kandırdığı için bir anlık sinirle arı kovanlarının yanına giderek birkaç arı kovanını devirerek alandan ayrıldım. Pişmanım.” ifadelerini kullandı.

“ANALARI ÖLDÜĞÜ İÇİN BİNLERCE ARI TELEF OLDU”

Olayın gençler arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyleyen Mehmet Tanrıkulu'nun akrabası Sabri Tanrıkulu, “Gençler anlaşamayınca ayrıldılar ama kızın babası, arı kovanlarına kasıtlı olarak devirdi. Kovanları devrilen arıların anaları öldüğü için binlerce arı telef oldu. Mehmet Tanrıkulu, kamera görüntülerini alarak şikayetçi oldu.” sözlerini kaydetti.

HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME DÜZENLENDİ

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda, Seyfi Tiftikçi hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek, dava açıldı.

Yusuf Tanrıkulu ve Selda Tiftikçi arasındaki boşanma davası ise sürüyor.