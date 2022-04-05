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    Ankara'da dereye düşen küçük Eymen kurtarılamadı

    Anaokulu sınıfı öğrencisi 5 yaşındaki Eymen Adil Dinler, arkadaşıyla oyun oynarken boş arazinin kenarındaki düştüğü derede boğularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 17:25
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    Ankara'da dereye düşen küçük Eymen kurtarılamadı

    Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Karahamzalı köyünde yaşayan anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki Eymen Adil Dinler, boş arazide arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada hemen yanıbaşında bulunan dereye gitmek istedi.

    Yüzme bilmeyen çocuk, dengesini kaybederek, su yüksekliğinin fazla olduğu yerde boğularak can verdi.

    DÜŞTÜĞÜ DEREDE BOĞULDU

    Eymen'in su üzerindeki cansız bedenini kendi çabalarıyla kıyıya çeken çevre sakinleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    Minik Eymen'in cansız bedeni bugün toprağa verilirken, ekipler tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

    1,5 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

    Olayın tanıklarından olan servis sürücüsü Ali Ceylan, "Çocuklar bu alanda top oynuyorlarmış. O da onların yanına gelmiş. Çocuklar evlerine döneceği zaman arkadaşlarının ölüsünü görmüşler. Daha sonra büyüklerine haber vermişler. Olay o şekilde duyuldu. Çocuğun neden buraya düştüğünü bilen yok. Duyduğumuza göre 1,5 saat suyun içinde kalmış. Suda bir süre kaldığı tahmin ediliyor. Bizim okulumuzda anasınıfı öğrencisiydi. Okuldan çıktıktan sonra tekrar toplanıp buraya oyun oynamaya geliyorlar. Ailesi, öğretmenleri, bütün köy bugün feryat figan. Yürekleri yaktı geçti. Bugün de öğle namazını müteakip defnedildi. 5 buçuk, 6 yaşlarındaydı." dedi.

    Ankara da dereye düşen küçük Eymen kurtarılamadı #1

    Ankara da dereye düşen küçük Eymen kurtarılamadı #2

    Ankara da dereye düşen küçük Eymen kurtarılamadı #3


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