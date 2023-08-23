Ankara'da dünyaevine giren motokurye çift, nikaha motosikletle gitti Etimesgut'ta evlenen motokurye Esra Olgun ve Mehmet Kızmaz, nikah salonuna motosikletleriyle gitti. Çifte arkadaşları da eşlik etti.

DHA

Ankara'nın Etimesgut ilçesi eğlenceli bir nikaha şahitlik etti.

Geçen yıl motokurye olarak çalıştıkları iş yerinde tanışan 22 yaşındaki Esra Olgun ve 27 yaşındaki Mehmet Kızmaz, kısa sürede önce evlenme kararı aldı.

Nikaha motosikletle gittiler

Motosiklet tutkunu çift, nikahlarının kıyılacağı Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'ne ayrı motosikletler ile gitti.

Motosikletli arkadaşları ile birlikte konvoy yapan çift, bir süre gezdikten sonra salona giderek evlendi.

"Kendimizce değişik bir şey yapalım dedik"

Mehmet Kızmaz, "Birazdan nikahımız var. Motor üzerinde tanıştık. Hep hayalimizdi böyle bir nikaha gitmek vardı. Alışılmadık bir konsept; bizde kendimizce değişik bir şey yapalım dedik. Güzel oldu. Görenler şaşkınlıkla bakıyor. Motorcu dostlarım zevklerinden ve hayallerinden vazgeçmesinler" dedi.

Nikah elbisesiyle motosiklete binen Esra Olgun da "Motor üzerinde tanıştık, motor üzerinde evleniyoruz. Çok mutluyum" diye konuştu.