Ankara'da eski eş cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı

Eski eşini, eşinin sevgilisini ve 4 yaşındaki kızını tabancayla vuran saldırgan koca, ardından kendini yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde Salih Ö.(38), boşandığı eşi Ebru Yüksel, erkek arkadaşı Mustafa D.(32) ve yanlarında bulunan kızı İsra Ö.'yü (4) takibe aldı.

Ebru Yüksel ve Mustafa D., oturdukları Diriliş Mahallesi Elmalı Caddesi üzerinde bulunan sitenin bahçesine geldiği sırada karşılarına çıkan Salih Ö. ile tartışmaya başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Aralarında çıkan kavga sırasında yanında getirdiği tabancayı çıkartan Salih Ö., eski eşi ile eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı. Bu sırada İsra Ö. de babasının silahından çıkan kurşunla yaralandı.

Salih Ö. daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

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4 KİŞİ YERDE KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Saat 22.30 sularında silah seslerini duyan site sakinleri bahçeye baktıklarında biri çocuk, 4 kişiyi yerde kanlar içerisinde yatarken gördü.

Hemen bahçeye koşan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı.

KADIN, HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı.

Ebru Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalçasından yaralanan Mustafa D. ile İsra Ö.’nün durumunun iyi olduğu belirtilirken, Salih Ö.’nün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.