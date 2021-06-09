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    Ankara'da esnaftan haraç toplayan çeteye operasyon

    Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, esnaf üzerinde baskı kurarak zorla haraç toplayan, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunlayan 30 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.06.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 11:47
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    Ankara'da esnaftan haraç toplayan çeteye operasyon

    Ankara'da esnaf üzerinde baskı kurarak zorla haraç topladıkları, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladıkları, uyuşturucu ticareti, tefe ve silah ticareti eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen liderliğini U.T.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

    Harekete geçen polis ekipleri 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

    30 GÖZALTI

    Operasoyn kapsamında 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Ankara merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon

    Ankara da esnaftan haraç toplayan çeteye operasyon #1

    Ankara da esnaftan haraç toplayan çeteye operasyon #2

    Ankara da esnaftan haraç toplayan çeteye operasyon #3

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