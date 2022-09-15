Kızılay AVM içerisinde kadınların etek altı görüntülerini çekerken yakalanan Mustafa K. hakkında, 15 yıl hapis istemi ile iddianame düzenlendi.

Ankara’da bulunan Kızılay Alışveriş Merkezi’nde (AVM), kadın müşterilere rahatsızlık verdiği ileri sürülen şahıs, polis tarafından tespit edildi.

Şahsın, yürüyen merdivenlerde, kadınların etek altı görüntülerini çektiği belirlendi. Mustafa K. isimli şahıs, suçüstü yakalanınca cep telefonuna el konuldu.

DHA’nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Mustafa K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yüzlerce kadına ait görüntüler bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Suçlar Bürosu savcısı İrfan Nuri Akdeniz’in başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliye ait incelenen telefonda, yürüyen merdivende çekilmiş yüzlerce kadına ait görüntü bulundu.

Ankara’da, etek altı görüntü çeken sanık hakkında iddianame hazırlandı VİDEO



Çocuklara ait müstehcen videolar tespit edildi

Telefonda, ayrıca çoğu çocuklara ait çok sayıda müstehcen video olduğu belirlendi. İfadesinde görüntüleri izlemek için indirdiğini kabul eden Mustafa K. hakkında, 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Etek altı görüntülerinin çekilmesi ile ilgili de avukat Ş.M., şikayetçi oldu.

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçunun uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle, dosya ayrılarak uzlaştırma bürosuna gönderildi.