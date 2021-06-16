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    Ankara’da hastaneye otomobille girmeye kalktı

    Alkollü olduğu iddia edilen şahıs, güvenlik görevlileriyle tartıştığı hastaneye otomobiliyle girmeye çalıştı. Hastanenin giriş kapısına aracıyla çarpan şahıs, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 14:51
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    Ankara’da hastaneye otomobille girmeye kalktı

    Ankara’nın Keçiören ilçesindeki özel hastanede emekli memur Hacı K. (52), rahatsızlığı nedeniyle muayene olmak için hastaneye başvurdu.

    Alkollü olduğu iddia edilen Hacı K., sağlık görevlileriyle tartıştı.

    GÜVENLİK GÖREVLİLERİ HASTANEDEN ÇIKARDI

    Bunun üzerine güvenlik görevlileri Hacı K.'ye müdahale etti. Hacı K., alkollü olduğu gerekçesiyle dışarıya çıkmasını isteyen güvenlik görevlilerine de tepki gösterdi.

    Güvenlik görevlisi O.K. ile tartışan Hacı K., diğer güvenlik görevlilerinin de müdahalesiyle hastaneden çıkarıldı.

    Ankara’da hastaneye otomobille girmeye kalktı #1

    HASTANENİN KAPISINA ÇARPTI

    Hacı K., hastane önünde park halinde bulunan 71 D 461 plakalı otomobilini çalıştırarak, hastane kapısına doğru ilerledi.

    Güvenlik görevlilerinin durdurmaya çalıştığı Hacı K., otomobiliyle hastane girişindeki cam kapıya çarparak durdu.

    Ankara’da hastaneye otomobille girmeye kalktı #2

    GÖZALTINA ALINDI

    Hacı K. ve çevredekiler, yara almadan kurtuldu.

    Güvenlik görevlileri tarafından araçtan indirilen Hacı K., haber verilmesiyle gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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    NAYLONLA KAPATILDI

    Otomobil ise çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka götürülürken, hastane kapısında hasar meydana gelen yer çalışanlar tarafından naylonla kapatıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ankara’da hastaneye otomobille girmeye kalktı #4

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