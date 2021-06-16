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- Ankara’da hastaneye otomobille girmeye kalktı
Ankara’da hastaneye otomobille girmeye kalktı
- DHA
- 16.06.2021 - 14:51
Ankara’nın Keçiören ilçesindeki özel hastanede emekli memur Hacı K. (52), rahatsızlığı nedeniyle muayene olmak için hastaneye başvurdu.
Alkollü olduğu iddia edilen Hacı K., sağlık görevlileriyle tartıştı.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ HASTANEDEN ÇIKARDI
Bunun üzerine güvenlik görevlileri Hacı K.'ye müdahale etti. Hacı K., alkollü olduğu gerekçesiyle dışarıya çıkmasını isteyen güvenlik görevlilerine de tepki gösterdi.
Güvenlik görevlisi O.K. ile tartışan Hacı K., diğer güvenlik görevlilerinin de müdahalesiyle hastaneden çıkarıldı.
HASTANENİN KAPISINA ÇARPTI
Hacı K., hastane önünde park halinde bulunan 71 D 461 plakalı otomobilini çalıştırarak, hastane kapısına doğru ilerledi.
Güvenlik görevlilerinin durdurmaya çalıştığı Hacı K., otomobiliyle hastane girişindeki cam kapıya çarparak durdu.
GÖZALTINA ALINDI
Hacı K. ve çevredekiler, yara almadan kurtuldu.
Güvenlik görevlileri tarafından araçtan indirilen Hacı K., haber verilmesiyle gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
NAYLONLA KAPATILDI
Otomobil ise çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka götürülürken, hastane kapısında hasar meydana gelen yer çalışanlar tarafından naylonla kapatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.