Ankara'da, havalimanında sahte pasaportla yakalanan DEAŞ sanığına hapis

Sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan ve DEAŞ'lı teröristlere kimlik sağladığı belirlenen Bobirmirzo Vasiev, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Ankara’da, 23 Kasım 2021'de Esenboğa Havalimanı'na Ukrayna’nın başkenti Kiev'den gelen uçaktan inen Bobirmirzo Vasiev 'Timur İsmailov' adına düzenlenen sahte Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Vasiev'in çantasında farklı ülkelere ait çok sayıda sahte kimlik, pasaport ve ehliyet ile sahte kimlik bilgileriyle hazırlanan koronavirüs PCR test sonuçlarının olduğu evrak bulundu.

DHA’nın haberine göre; gözaltına alınan Özbekistan asıllı, Rusya Federasyonu vatandaşı Bobirmirzo Vasiev'in, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdiği için ülkeye giriş yasağı bulunduğu tespit edildi.

DEAŞ üyelerine sahte kimlik sağladığı belirlenen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28 yıl hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bobirmirzo Vasiev hakkında 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 15 yıl, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 13 yıl olmak üzere toplam 28 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

“Suriye’ye insanlara yardım için gittim"

Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Bobirmirzo Vasiev ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanının söz verdiği Vasiev, tercüman eşliğinde, "Suriye'ye silahlı terör örgütüne katılmak için gitmedim. İnsanlara yardım etmek için gittim.

“Kendi pasaportum üzerinden deport edilmiştim”

Suriye'de bulunduğum sürede silah taşımadım, silahlı eğitim almadım. Hiçbir örgüte üye olmadım ve katılmadım. Türkiye'ye sahte pasaportla gelme nedenim ise daha önce kendi pasaportum üzerinden deport edilmiştim. Eşim ve çocuğum Türkiye'deydi, onları görmek için böyle bir yola başvurdum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Vasiev'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 5 yıl hapis cezası verdi.