Ankara'da iki grup arasında borç kavgası: 1 ölü

Borç-alacak nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada vücuduna 6 mermi isabet eden kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Pamuklar Mahallesi, Seval Caddesi'nde borç-alacak meselesi nedeniyle bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken, kimliği belirsiz bir kişi, belindeki tabancayı çıkartıp, Akın Ç.'ye ateş açtı. Akın Ç. kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

6 MERMİ İSABET ETTİ

Vücuduna 6 mermi eden Akın Ç., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Akın Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.