Ankara’da işlenen çocuk cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Muna Elyas Hıdır Hayo’nun, taksi şoförü ile cinsel ilişkiye girdiği sırada 3 yaşındaki Rayım Hassım’ın ağlamasına sinirlenip çocuğu boğduğu öğrenildi.

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta, aydınlatma direğinin yanında cesedi bulunan 3 yaşındaki Iraklı Rayyan Hassım’ın katil zanlısının, akrabası Muna Elyas Hıdır Hayo olduğu belirlendi.

Katil zanlısı suçunu sorguda itiraf etti. Olaya ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı.

İHA’nın haberine göre; Muna Ehas Hıdır Hayo, buluştuğu bir taksi şoförü ile eve geçerek evde cinsel birliktelik yaşadı.

'İlişki sırasında çocuk yan odada ağladı'

Bu sırada yan odada bulunan Rayyan Hassım ağlamaya başlayınca Muna Ehas Hıdır Hayo, odaya girip 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdü.

Bunun üzerine korkarak evden kaçan taksi şoförü T.P. ve Hayo, daha sonra dönerek 3 yaşındaki Hassım’ın cansız bedenini bir direğin dibine bıraktı.

Olay ile ilgili hemen tahkikat başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hayo’yu gözaltına aldı.

120 saatlik kamera kayıtları izlendi

İfadesinde önce taksi şoföründen bahseden Hayo’nun, sonrasında Keçiören’de tam adresini bilmediği bir evde mavi çarşaf üzerinde birlikte olduklarını beyan ettiği öğrenildi. Hayo’nun verdiği bilgiler üzerine tam 120 saat kamera izlendi ve 200’ün üzerinde kişiyle görüşüldü.

Mavi çarşaf, evin bulunmasını sağladı

Çevrede tarife uyan bütün evlerde inceleme yapıldı. Balkonunda söz konusu mavi çarşaf asılı bir evden şüphelenildi ve bu adrese girildiğinde taksici T. P.’nin evde olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Taksici T.P., ifadesinde olayı doğruladı ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.