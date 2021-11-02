Ankara’da kayıp adamdan, 19 yıldır haber alınamıyor

Evden “işe çıkıyorum” diye ayrılan Satılmış Yılmaz’dan, 19 yıldır haber alınamıyor. Kaybolduğunda 20 günlük olan kızı evlenen Yılmaz’ın annesi ise her gün gözyaşı döküyor

Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Çalış Mahallesi’nde yaşayan Satılmış Yılmaz, 19 yıl önce “işe çıkıyorum” dedi ve bir daha geri dönmedi.

Satılmış Yılmaz’ın evden son çıkışında, henüz 20 günlük Tuğçe isminde bir de kız çocuğu vardı.

KIZI BİLE EVLENDİ

Satılmış Yılmaz’ın annesi Mehriban Uslu, oğlunun yolunu 19 yıldır gözlüyor.

Dünyaya geldiği 20’inci günden itibaren babasından haber alamayan Tuğçe ise evlendi ve bebek bekliyor.

19 YILDIR EVLADINI ARIYOR

Mehriban Uslu, 19 yıldır aynı acı ve gözyaşı ile evladını aramaya devam ediyor ve oğluna kavuşabilme umudu ile her kapıyı çalmaya devam ediyor.