Ankara’da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuktan iyi haber

Okuldan eve dönerken başıboş köpeklerin saldırısında yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hayati tehlikeyi atlattı. Çocuğun, yoğun bakımdan normal odaya alındığı belirtildi.

Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Enes Koca (12), dün okul çıkışı kestirmeden eve gitmek için Mimar Sinan Mahallesi’ndeki dağlık alana çıktı.

Ancak Enes, saat 16.00 sıralarında önüne çıkan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

DAĞLIK ALANDA KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Çocuklarının zamanında eve gelmemesinden endişelenen ailesi ise kısa bir süre sonra Enes’i aramaya çıktı.

Aile, 12 yaşındaki Enes’i dağlık alanda sokak köpeklerinin arasında kanlar içinde yerde yatarken buldu.

NORMAL ODAYA ALINDI

Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Koca, buradan da Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye altına alınan Enes, bugün hayati tehlikeyi atlatarak normal odaya alındı.

“GİDİP BARINAKTA HAYVANLARI SEVSİNLER”

Enes'i arama çalışmalarına katılan amcası Kemal Koca, yeğenine ait okul üniforması ve iç çamaşırlarını parçalanmış halde buldu.

Burada konuşan Kemal Koca, “Yeğenim burada yaklaşık 9 köpeğin şiddetine maruz kaldı. Okuldan çıktıktan sonra buraya nasıl geldi onu bilmiyoruz. Normalde eve gelirken bu yoldan gelmez. Resmen çocuğu parçalamışlardı. Hayati tehlikeyi atlattı; ama bayağı ciddi şekilde hırpalanmış. Herkes hayvanını sevebilir, gidip barınakta hayvanları sevsinler. Çocuğun tüm kıyafetleri parçalanmıştı, çıplak vaziyette kalmıştı. Bizim başımıza geldi, başkasının başına gelmesin.” dedi.

“BİZE ÇOK SAYIDA ŞİKAYET GELİYOR”

Pursaklar Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çağlar ise “Çocuk dün okuldan çıktıktan sonra evine doğru giderken köpek saldırısına uğradı. Daha sonra bir vatandaş sayesinde ailesi haberi alıp, buraya geldi. Çocuğu hemen hastaneye götürdüler. Durumu ilk etapta kötüydü ama yoğun bakımdan çıkardılar, şimdi iyiymiş. Çocuklarımız burada okula gidip gelirken kafaları rahat şekilde hareket edemiyorlar. Burada bir önlem almamız gerekiyor. Belediye ekipleri, bu civardaki köpekleri topladı. Bu konuda bize çok sayıda şikayet geliyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar okula giderken, kafaları rahat şekilde hareket etmeleri gerekiyor.” diye konuştu.

HAYVANSEVER ENES

Tedavisi süren Enes Koca'nın, hayvansever olduğu, bir köpekle çektirdiği fotoğrafının da ailesi tarafından sosyal medyada paylaşıldığı görüldü.