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- Ankara'da mesajla kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen darp edildi
Ankara'da mesajla kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen darp edildi
Sincan ilçesinde kız öğrencisini mesajla taciz ettiği öne sürülen B.P. adında bir öğretmen, kızın yakınları tarafından dövüldü. Yaşanan olaydan sonra ekipler soruşturma başlattı.
- İHA
- 27.10.2021 - 02:46
Ankara'nın Sincan ilçesinde öğretmen ve bir öğrencinin yakınları arasında gergin anlar yaşandı.
Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi'nde öğretmen B.P., bir kız öğrencinin yakınları tarafından okul çıkışında darp edildi. Darp edilen B.P. hastaneye sevk edildi.
Aile ise kız çocuklarına öğretmenin telefonla mesaj atarak taciz ettiğini öne sürdü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'da mesajla kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen darp edildi VİDEO