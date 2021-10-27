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Ankara'da mesajla kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen darp edildi

Ankara'da mesajla kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen darp edildi

Sincan ilçesinde kız öğrencisini mesajla taciz ettiği öne sürülen B.P. adında bir öğretmen, kızın yakınları tarafından dövüldü. Yaşanan olaydan sonra ekipler soruşturma başlattı.