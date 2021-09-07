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    Ankara'da metro inşaatında göçük

    Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay metro hattı projesinin Kızılay Güvenpark kısmında göçük meydana geldi. Yaklaşık 10 metre genişliğindeki göçük sırasında yaralanan olmadı.
    • DHA
    • 07.09.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 13:52
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    Ankara'da metro inşaatında göçük

    Ankara Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay metro hattı projesinde çalışmalar sürerken, Kızılay Güvenpark kısmında saat 08.30 sıralarında göçük meydana geldi.

    Parkın içinde 10 metre genişliğinde oluşan göçük, çevredekileri tedirgin etti.

    YARALANAN OLMADI

    Bölgeye sevk edilen görevliler, önlem aldı. Güvenlik şeridi çekilirken, çevredekiler alandan uzaklaştırıldı.

    Tedbir amacıyla polis ve itfaiye ekipleri ise bölgede bekliyor. Göçük sırasında yaralanan olmadı.

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    FİRMA, GÖÇÜKLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPACAK

    Göçükten hemen önce bölgeden geçen Eser Aksoy, "Oradan geçtiğim sırada bir ses geldi sonra orası çöktü. Kıl payı kurtuldum. Bir anda çöktü. İlk başladığında dar bir alandaydı, gitgide büyüdü. Metro çalışmasında makas koptuğu için çöktüğü söyleniyor daha sonra zeminde titremeler hissettik." dedi.

    Öte yandan metro hattı çalışmalarını yürüten firmanın göçükle ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

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