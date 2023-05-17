Ankara'da mezuniyet kıyafeti almaya giden gence otomobil çarptı Ankara'da lise öğrencisi Damla Doğanay, mezuniyet elbisesini almaya giderken yaralandı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç kız, yaşam savaşı veriyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Koru Mahallesi’ndeki Doğan Taşdelen Bulvarı’nda, talihsiz bir kaza meydana geldi.

Ankara'da yaşayan lise son sınıf öğrencisi Damla Doğanay, mezuniyet töreni için arkadaşlarıyla mağazaya giderken kaza geçirdi.

Yolun karşısına geçmek için otomobilin çarpması sonucu aracın altında sürüklenen genç kız, ağır yaralandı.

Çevredekilerin aracı kaldırmasıyla kurtarılan Damla Doğanay, çağrılan ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Doğanay, hayata tutunmaya çalışıyor.

Genç kız metrelerce sürüklendi

Kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diğer sürücüler yayalara yol vermek için beklerken arkadan gelen aracın, yaya geçidinden yürüyen Damla Doğanay'a hızla çarptığı görüldü.

Doğanay'ın metrelerce sürüklenmesi ve refüje çıkan aracın altında kalması, daha sonra çevredekilerin aracı kaldırmasıyla kurtarılması da görüntüde yer aldı.

"Durumu kritik"

Damla Doğanay’ın ağabeyi Batuhan Doğanay, kardeşinin mezuniyet kıyafeti almaya giderken kaza geçirdiğini söyleyerek, "Sürücü çok hızlı geliyormuş. Kardeşim evden çıkarken mutluydu, heyecanlıydı. Mezuniyet kıyafeti almak için bir mağazaya gidiyordu. Gayet de mutlu bir şekilde çıkmıştı.

Mağazanın önünde arkadaşı bir adımla kurtarmış; ama kendisi kurtarmadı maalesef. Vücudunda çok fazla kırık var, durum kritik. 1 ay sonraki üniversitesi sınavına hazırlanıyordu. Hukuk istiyordu. Neşeli, mutlu. Yani yüzünde hep gülümseme vardı ve hiç gitmezdi." dedi.

Görgü tanıklarından Süleyman Koyuncu da Damla Doğanay'ın hayatta olmasının mucize olduğunu söyleyerek, "Hayatta olması bence büyük bir mucize. Çünkü ben o olayı görünce şok oldum. Sabah kalktığımda da halen şoktaydım." dedi.