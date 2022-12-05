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    Ankara'da ölü bulunan kadının cinayeti ortaya çıktı

    Polatlı ilçesindeki yol kenarında cesedi bulunan 24 yaşındaki kadının, darbedildikten sonra üzerinden araba ile geçildiği öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltında.
    • 05.12.2022 - 15:18
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    Ankara'da ölü bulunan kadının cinayeti ortaya çıktı

    Ankara'nın Polatlı ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti yaşandı.

    Şeyhali Mahallesi üzerinde yaşanan olayda, 24 yaşındaki Tülay Güçevi'nin yol kenarında cesedi bulunmuştu.

    Yapılan incelemeden sonra, 5 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk annesi Güçevin'in, vücudunda darp izlerine rastlandı.

    Otomobille üzerinden geçtiler

    Bir diğer yandan genç kadının, otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tespit edildi.

    Ankara da ölü bulunan kadının cinayeti ortaya çıktı #1

    Çamurlukta kan izleri bulundu

    Jandarmanın olayla ilgili soruşturması kapsamında, ilçede otel sahibinin oğlu C.S.D. (32) ile S.M.S. (28) gözaltına alındı.

    C.S.D.'nin otomobilinin ön çamurluğunda kan izleri bulundu.

    Sivas'ta defnedilecek

    Güçevin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'ın Zara ilçesine gönderildi.

    Ankara da ölü bulunan kadının cinayeti ortaya çıktı #2


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