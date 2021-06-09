Ankara’da otomobil dereye uçtu: 3 ölü

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dereye uçtu. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden 3’ü hayatını kaybederken, yaralı kurtulan kişi kazayı haber verdi.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi Yılbant Caddesi’nde Hasan Kılıç (23), yönetimindeki 06 RPS 44 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek tabelaya çarptı ve dereye uçtu.

Araçta içinde bulunan Berat Örnek (18), kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak, İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Kazayı polis ekiplerine bildiren Örnek, hafif şekilde yaralandı.

CANSIZ BEDENLERİ DEREDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri otomobil bulunduğu belirtilen Hasan Kılıç, Mehmet Çetinkaya (18) ve Yücel Akcan’ın telefonlarını aradı ama ulaşamadı.

Olay yerinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı arama kurtarma ekipleri, derede yaptıkları çalışmada Hasan Kılıç, Mehmet Çetinkaya ve Yücel Akcan’ın cansız bedenine ulaştı.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dereden çıkarılan cenazeler, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilden hafif şekilde yaralı çıkan Örnek ise, Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.