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- Ankara'da PKK propagandası yapan şahıslara operasyon
Ankara'da PKK propagandası yapan şahıslara operasyon
- AA
- 07.12.2021 - 09:02
- Güncelleme : 07.12.2021 - 09:54
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, PKK terör örgütüne yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK içerisinde örgütün talimatıyla faaliyet yürüten "Mezopotamia Hackers" ve "CMG-Team Cold Hackers" isimli gruplara mensup şüphelilerin tespiti yapıldı.
İNTERNET SİTELERİNE YETKİSİZ ERİŞİM SAĞLADILAR
81 ilde kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edildi.
42 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 42 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.
İŞLEMLER DEVAM EDİYOR
Şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.