Ankara'da PKK propagandası yapan şahıslara operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı, internette terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, PKK terör örgütüne yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK içerisinde örgütün talimatıyla faaliyet yürüten "Mezopotamia Hackers" ve "CMG-Team Cold Hackers" isimli gruplara mensup şüphelilerin tespiti yapıldı.

İNTERNET SİTELERİNE YETKİSİZ ERİŞİM SAĞLADILAR

81 ilde kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edildi.

42 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 42 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.