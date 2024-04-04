Ankara'da sanayi sitesindeki yangın 16 saat sürdü! Gün ağırınca hasar ortaya çıktı Yenimahalle ilçesindeki sanayi bölgesinde başlayan ve kısa sürede geniş bir alaya yayılarak saatlerce devam eden yangının bıraktığı hasar sabahın ilk ışıklarında gözler önüne serildi.

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İHA

Ankara'da dün yangın paniği yaşandı.

Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangın, geniş bir alana yayıldı.

Geri dönüşüm firmasına ait açık alanda başlayan yangın, atık kağıt ve lastiklerin alev almasıyla hızla büyüdü.

16 saatin sonunda söndürüldü

İlk andan itibaren çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. 16 saat boyunca süren yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Gün ağarınca hasar ortaya çıktı

Ancak, günün ilk ışıklarıyla birlikte yangının geride bıraktığı tahribat netlik kazandı.

Yangının ardından ortaya çıkan manzara, bölgedeki hasarı gözler önüne serdi.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı.

Can kaybı yok

Yetkililer, yangının neden çıktığı konusunda detaylı bir inceleme başlatırken, şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Maddi hasar büyük

Ancak, yangının bölgedeki işletmelere ve çevreye verdiği maddi zararın büyük olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)