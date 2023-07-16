Ankara'da sıcaktan bunalıp dereye giren iki kardeş can verdi Ankara Polatlı'da sıcak havadan bunalarak dereye giren ve su kenarında eşyaları bulunan kardeşler Miraç Şentürk ve İnanç Şentürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

DHA Ankara'nın Polatlı ilçesinde Osman Miraç Şentürk ve İnanç Şentürk isimli kardeşler sıcak havadan bunalarak dereye girdi. Bir süre sonra dere kenarına gelen amca çocukları, iki kardeşin eşyalarını dere kenarında görünce durumu akrabalarına haber verdi. Cansız bedenleri bulundu Akrabaların kendi imkanlarıyla derede yaptıkları arama sonucu 2 kardeşin de cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İki kardeşin cansız bedeni savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.