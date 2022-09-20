Haberler

3. Sayfa Haberleri

Ankara’da sürücüsüz hareket eden otomobili, çevredekiler durdurdu

Ankara’da sürücüsüz hareket eden otomobili, çevredekiler durdurdu

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, aniden hareket etti. Otomobili çevredekiler durdurdu ve olası bir kazayı önledi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.