Petrol
90.72
-1.39%
Euro
18.3082
-0.12%
Dolar
18.3091
0.08%
Altın
979.06
-0.52%
Borsa
3236
0.00%
Bitcoin
350.432
-1.60%
BTXN Coin
7.72
-3.98%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Ankara’da sürücüsüz hareket eden otomobili, çevredekiler durdurdu

    Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, aniden hareket etti. Otomobili çevredekiler durdurdu ve olası bir kazayı önledi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
    • 20.09.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 17:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da sürücüsüz hareket eden otomobili, çevredekiler durdurdu

    Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilini yol kenarına park edip, alışveriş için markete girdi.

    Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geriye doğru hareket etti.

    Elleriyle durdurdu

    DHA’nın haberine göre çevredekiler, henüz hızlanmayan otomobilin arkasına geçip elleriyle aracı durdurdu.

    Bir kişi aracın kapısını açıp direksiyonu yönlendirirken diğerleri de arkadan iterek aracı yol kenarına çekti.

    O an kamerada

    O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

    Ankara’da sürücüsüz hareket eden otomobili, çevredekiler durdurdu ViDEO

    Ankara’da sürücüsüz hareket eden otomobili, çevredekiler durdurdu #1

    Ankara’da sürücüsüz hareket eden otomobili, çevredekiler durdurdu #2

    Ankara’da sürücüsüz hareket eden otomobili, çevredekiler durdurdu #3

    Ankara’da sürücüsüz hareket eden otomobili, çevredekiler durdurdu #4


    'İktidar, muhalefet demeden kucaklayacağız'
    Gündem

    'İktidar, muhalefet demeden kucaklayacağız'

    Genç kıza saldıran başıboş köpekler kamerada
    3. Sayfa

    Genç kıza saldıran başıboş köpekler kamerada

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir