- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara’da sürücüsüz hareket eden otomobili, çevredekiler durdurdu
Ankara’da sürücüsüz hareket eden otomobili, çevredekiler durdurdu
Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, aniden hareket etti. Otomobili çevredekiler durdurdu ve olası bir kazayı önledi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
- 20.09.2022 - 16:37
- Güncelleme : 20.09.2022 - 17:12
Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilini yol kenarına park edip, alışveriş için markete girdi.
Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geriye doğru hareket etti.
Elleriyle durdurdu
DHA’nın haberine göre çevredekiler, henüz hızlanmayan otomobilin arkasına geçip elleriyle aracı durdurdu.
Bir kişi aracın kapısını açıp direksiyonu yönlendirirken diğerleri de arkadan iterek aracı yol kenarına çekti.
O an kamerada
O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Ankara’da sürücüsüz hareket eden otomobili, çevredekiler durdurdu ViDEO