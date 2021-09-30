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    Ankara’da temizlik görevlisinin öğrencileri taciz ettiği iddia edildi

    Bir ortaokulda temizlik görevlisinin iki öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 30.09.2021 - 08:40
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    Ankara’da temizlik görevlisinin öğrencileri taciz ettiği iddia edildi

    Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğle arası temizlik görevlisinin sınıfta temizlik yaparken iki öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.

    ÇOCUKLAR ÖĞRETMENE ANLATTI

    Çocukların konuyu öğretmenlerine anlatması üzerine temizlik görevlisi S.Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    TUTUKLANDI

    Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ankara’da temizlik görevlisinin öğrencileri taciz ettiği iddia edildi #1

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