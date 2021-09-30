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- Ankara’da temizlik görevlisinin öğrencileri taciz ettiği iddia edildi
Ankara’da temizlik görevlisinin öğrencileri taciz ettiği iddia edildi
Bir ortaokulda temizlik görevlisinin iki öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 30.09.2021 - 08:40
Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğle arası temizlik görevlisinin sınıfta temizlik yaparken iki öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.
ÇOCUKLAR ÖĞRETMENE ANLATTI
Çocukların konuyu öğretmenlerine anlatması üzerine temizlik görevlisi S.Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
TUTUKLANDI
Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.