Ankara’da temizlik görevlisinin öğrencileri taciz ettiği iddia edildi

Ankara’da temizlik görevlisinin öğrencileri taciz ettiği iddia edildi

Bir ortaokulda temizlik görevlisinin iki öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğle arası temizlik görevlisinin sınıfta temizlik yaparken iki öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.

ÇOCUKLAR ÖĞRETMENE ANLATTI

Çocukların konuyu öğretmenlerine anlatması üzerine temizlik görevlisi S.Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

TUTUKLANDI

Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.