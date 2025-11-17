Ankara'da trafik tartışmasına müdahale etti: Otomobil çarptı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Enishan Taştanoğlu, trafikte tartışan 2 grubu görünce aracıyla durup, tarafları ayırmak için müdahale etti.

Tartışmanın ardından araçlarına binen taraflardan biri, otomobilini bu kez tartıştığı Taştanoğlu'nun üzerine sürdü.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAVADA TAKLA ATIP YERE ÇAKILDI

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Taştanoğlu, aracın çarpmasıyla havada takla atıp yere düştü.

Kimliği belirsiz şüpheli ise aracıyla kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI GENÇ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Taştanoğlu, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Belinde kırık olduğu tespit edilen Taştanoğlu, tedavisinden sonra taburcu edildi.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"OLAYIN BİZLE ALAKALI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ"

Mobilyacılık yapan Enishan Taştanoğlu, trafikte yaşananları anlatarak şunları söyledi:

Tarafların birbirine bağırdığını, araya girenleri gördük. Herkesin yoluna gitmesini sağlamak için aracımızı kenara park ettik ve tarafların yanına gittik. Taraflardan birinin gittiğini gördüm.



Karşı taraftaki şahıs da herhalde olayın bizle alakalı olduğunu düşündü. Bizim önce park halinde duran aracımıza vurdu. Ondan sonra durdurmaya çalıştım, kapısını falan açmaya çalıştım, aşağı tarafa doğru dönüp gittiğini gördüm.

"KASITLI OLARAK ÇARPTI"

'Bırakalım gitsin, polise şikayet edelim' gibisinden bekledik orada. Geri dönüp bana doğru gelip vurdu. Belimde kırıklarım oluştu. Kasıtlı olarak çarptı. İyilikten maraz doğduğunu bu şekilde ilk defa gördüm. Hiç araçtan inmedi, hiç 'nasılsın' diye bakmadı bile, bastı ve devam etti.



Kamera kayıtlarına baktık. Aracın ne ön, ne arka plakası yoktu. Kasıtlı olarak bana çarptı. Sakat veya felç kalabilirdim, daha sıkıntı olabilirdi, ölebilirdim. Bugün 8'inci gün. Ağrılarım hala devam ediyor. Korse takıyorum. Şikayetçiyim ve sürücünün bulunmasını istiyorum.

"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN YARGILANSIN"

Enishan Taştanoğlu'nun avukatı Duru Özpınar Kaynak ise şöyle konuştu: