Abone ol: Google News

Trump'tan Obama ve Biden'a nükleer anlaşma suçlaması

Yayınlama:
Trump'tan Obama ve Biden'a nükleer anlaşma suçlaması
Haber Merkezi Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini hatırlatarak bu konuda Barack Obama ve Joe Biden'ın suçlanması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2015'te imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) 2018'deki tek taraflı çekilme kararını savundu.

JCPOA'yı 'korkunç' ve 'şimdiye kadar giriştikleri en tehlikeli iş birliği' şeklinde nitelendiren Trump, ilk döneminde anlaşmayı tek taraflı feshetmeseydi 'İran'ın nükleer silahlara üç yıl önce sahip olacağını' öne sürdü.

OBAMA VE BIDEN'A SUÇLAMA

Trump, bu konuda eski Başkan Barack Obama ve onun döneminde Başkan Yardımcısı görevindeki eski Başkan Joe Biden'ın suçlanması gerektiğini ifade etti.

JCPOA, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların hafifletilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

Trump'ın boynundaki leke gündem oldu: Beyaz Saray'dan açıklama geldi Trump'ın boynundaki leke gündem oldu: Beyaz Saray'dan açıklama geldi
ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına acil tahliye çağrısı ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına acil tahliye çağrısı
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Dünya Haberleri

Çok Okunanlar