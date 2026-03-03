Trump'tan Obama ve Biden'a nükleer anlaşma suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2015'te imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) 2018'deki tek taraflı çekilme kararını savundu.

JCPOA'yı 'korkunç' ve 'şimdiye kadar giriştikleri en tehlikeli iş birliği' şeklinde nitelendiren Trump, ilk döneminde anlaşmayı tek taraflı feshetmeseydi 'İran'ın nükleer silahlara üç yıl önce sahip olacağını' öne sürdü.

OBAMA VE BIDEN'A SUÇLAMA

Trump, bu konuda eski Başkan Barack Obama ve onun döneminde Başkan Yardımcısı görevindeki eski Başkan Joe Biden'ın suçlanması gerektiğini ifade etti.

JCPOA, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların hafifletilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.