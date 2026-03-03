İran Devrim Muhafızları: Dubai'de en az 40 ABD askeri öldürüldü

İran Devrim Muhafızları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi" ifadelerine yer verildi.

EN AZ 40 ABD ASKERİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİASI

Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.