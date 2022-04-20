Ankara'da tutuklanan adliye personeline 18 yıl hapis talebi

Muhasebeci Hakan K.'nin adliye personeli adına sahte mesai formları düzenleyip, 840 bin lirayı hesabına geçirdiği iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada savcı, 18 yıla kadar hapis talep etti.

Ankara Batı Adliyesi'nde muhasebe görevlisi Hakan K., adliye personeli adına sahte mesai formları düzenleyip, mesai yapmış gibi göstererek, toplamda 840 bin lirayı kendi hesabına geçirdi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan K. ve yazı işleri müdürü Günay D. hakkında 16 Aralık tarihinde soruşturma başlattı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden Hakan K., savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Günay D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

18 yıla kadar hapisle dava açıldı

Hakan K. hakkında 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 18 yıla kadar hapis ve Günay D. hakkında da 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Batı 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hakan K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle katılırken, tutuksuz sanık Günay D. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tahliyesini istedi

Hakan K., zararı olaydan 1 hafta sonra faiziyle karşıladığını, pişman olduğunu söyleyerek tutuklu bulunduğu sürenin de dikkate alınarak tahliyesini talep etti.

Sanık avukatları, devlet memuru olan Günay D. hakkında bakanlıktan soruşturma izni alınmadığı gerekçesiyle mahkemenin durmasını, ayrıca suçun işlendiği yerde soruşturma ve kovuşturma yapıldığını belirterek, davanın en yakın başka bir ağır ceza mahkemesine naklini talep etti. Mahkeme heyeti bu talepleri reddetti.

18 yıla kadar hapis talebi

Mütalaasını açıklayan savcı, Hakan K.'nin 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, Günay D.'nin ise beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karış savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.