Ankara’da vahşice öldürülen kuryenin son görüntüsü

Elleri bağlanıp, ağzına havlu sıkıştırılarak öldürülen kuryenin olaydan 2 saat önce bir marketten yaptığı alışverişe ve katil zanlılarının binaya giriş anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki kargo şirketinde kurye olarak çalışan Erşan Aydemir (34), 3 gün önce Atapark Mahallesi 340'ıncı Cadde'deki evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde ölü bulundu.

Vücudunda darp izleri bulunan Aydemir'in, internette arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı Samet Eren Emelce ve Oğuzhan Ülker tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen Emelce ve Ülker, polis tarafından saklandıkları evde gözaltına alındı.

İKİ KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Suçlarını itiraf eden Emelce ve Ülker, hırsızlık amacıyla eve girdiklerini, direnince Aydemir'i bayıltmak amacıyla ellerini bağlayıp darbettiklerini ve ağzına havlu koyduklarını ileri sürdü.

Aydemir'e ait 2 telefon ve 1 takım elbise alarak evden ayrıldığı belirlenen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Emelce ve Ülker'in, Aydemir'in oturduğu apartmana girerken ve çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüde motosikletle bir süre binanın çevresinde dolaşan 2 şüphelinin, daha sonra binaya girdiği ve 40 dakika sonra tekrar çıktığı görüldü.

Binaya girerken elleri boş olan Emelce ve Ülker'in evden çanta ile çıktıkları ve ellerinde takım elbise olduğu fark edildi.

Şüphelilerin ayrıca motosiklete binerken güvenlik kamerasını görüp, elleriyle yüzlerini kapatmaları dikkat çekti.

SON OLARAK MARKETE GİTTİ

Öte yandan Erşan Aydemir'in de son görüntüsü ortaya çıktı.

Aydemir, olaydan yaklaşık 2 saat önce evinin bulunduğu sokaktaki marketten alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde marketten içecek ve yiyecek alan Aydemir'in, daha sonra ayrıldığı görüldü.