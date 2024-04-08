Antalya'da 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü polise yakalandı

Antalya'da Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafikte aykırı olan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde yaşı küçük motosiklet sürücüsünün açık egzozla çevreye rahatsızlık verdiği ihbarını alan trafik ekipleri, 15 yaşındaki B.D. idaresindeki 07 AHD 799 plakalı motosiklete dur ihtarında bulundu.
15 yaşındaki sürücüye 37 bin TL ceza kesildi
Polislerin dur ihtarına uymayan sürücü ile ekipler arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı.
Çok geçmeden motosikleti yakalayan ekipler, 15 yaşındaki B.D.’nin ebeveynine yaşı küçük ehliyetsiz şekilde araç kullanmak, kask takmamak ve açık egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık vermek gibi farklı ihlallerden dolayı toplamda 37 bin TL cezai işlem uyguladı.
Uyarıda bulundular
Motosiklet ise trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi.
15 yaşındaki B.D.’ye asıl amaçlarının ceza yazmak değil, güvenliği sağlamak olduğunu anlatan trafik ekipleri, trafiğin güvenliğini bozacak vaziyette trafikte seyreden sürücülere yönelik işlemlerin devam edeceğinin altını çizdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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