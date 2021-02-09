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Antalya’da 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza

Antalya’da 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza

Otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.