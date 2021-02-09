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- Antalya’da 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza
Antalya’da 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza
- İHA
- 09.02.2021 - 10:34
- Güncelleme : 09.02.2021 - 10:41
Antalya’nın Aksu ilçesi, Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde Celil Tetik (51) yönetimindeki 07 AKY 739 plakalı domates yüklü kamyonet, karşı yönden gelen Hüseyin Mehmet Bayrakdar (31) yönetimindeki 31 AAT 570 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza sonucu araçlar hurdaya dönerken, iki aracın sürücüsü de olay yerinde hayatını kaybetti.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi.
Kaza anında çarpmanın etkisiyle alev alan kamyonet itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü. Kazada hayatını kaybeden Celil Tetik’in yakınları sinir krizi geçirdi.
Antalya'da otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı İZLE
KAZA ANI KAMERADA
Feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.