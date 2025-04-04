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İHA

Antalya’da hakkında 6 ayrı aranma kaydı ve 11 farklı suç kaydı bulunan şahıs, jandarmanın nefes kesen operasyonuyla yakalandı.

Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Hakkı Olmayan Yere Tecavüz ve Orman Kanunlarına Muhalefet suçlarından 2 yıldır aranan, ayrıca 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu tespit edilen adresinde kıskıvrak yakalandı.

KAZDIĞI TÜNELDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Şüpheli, jandarmanın eve yaptığı baskın sırasında yatak odasının altına kazdığı gizli bir tünelde saklanırken bulundu.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.