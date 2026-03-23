Victor Osimhen ameliyata alındı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta sakatlandı.

Nijeryalı golcü, girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanmış ve devre arasında oyundan alınmıştı.

Osimhen'in son durumu sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merak edilirken beklenen açıklama geldi..

GALATASARAY SON DURUMUNU AÇIKLADI: AMELİYAT OLDU!

Nijeryalı futbolcunun sağlık durumuna ilişkin sarı-kırmızılı kulüpten resmi bilgilendirme yapıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

'EN FAZLA 5-6 HAFTA SÜRER'

Öte yandan Osimhen, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Victor Osimhen, ameliyat olması durumunda sahalara dönüşünün 5-6 hafta süreceğini söylemişti.

HANGİ MAÇLARDA YOK?

Peki Osimhen hangi maçları kaçıracak?

Buna göre sahalardan en az 4 hafta uzak kalması beklenen Victor Osimhen'in Süper Lig'deki Trabzonspor (D), Göztepe (D), Kocaelispor ve Gençlerbirliği (D) maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Yıldız golcünün Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Gençlerbirliği maçında da takımını yalnız bırakması yüksek ihtimal.

2 DERBİYİ KAÇIRIYOR

Osimhen'in, nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisini de kaçırma ihtimali bir hayli yüksek.

Nijeryalı golcünün Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği iyileşme sürecine göre netleşecek.

Son olarak Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol atıp 7 de asist üreterek toplamda 26 gole doğrudan katkı sağladı.