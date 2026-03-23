Donald Trump: İran'daki enerji tesislerine saldırılar 5 gün ertelendi

Orta Doğu'daki savaş 24'üncü gününde...

ABD ile İsrail, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İran bu saldırılara karşılık verirken savaşın yarattığı ekonomik kriz, bütün dünyaya yansıyor.

TRUMP'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir açıklama yaptı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ile tüm dünyayı etkileyen enerji krizi, ABD Başkanı'na geri adım attırdı.

"İYİ VE VERİMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Trump, açıklamasında "Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti'nin son iki gündür Orta Doğu'daki husumetlerimizin tam ve eksiksiz çözümü konusunda oldukça iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

İRAN'A SALDIRILARI 5 GÜN DURDURMA KARARI

Öte yandan ABD Başkanı açıklamasında, piyasaları hareketlendirecek bir kararı duyurarak şunları kaydetti:

Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin gidişatına ve tonuna dayanarak ki bu görüşmeler hafta boyunca devam edecektir.



Savaş Bakanlığına, devam eden toplantı ve müzakerelerin başarısına bağlı kalmak kaydıyla, İran'ın güç santralleri ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlük bir süre için erteleme talimatı verdim.



İRAN'IN MAYIN DÖŞEME KARARININ HEMEN ARDINDAN GELDİ

İran Savunma Konseyi, ABD-İsrail'in İran kıyılarına ve adalarına yönelik herhangi bir saldırı girişimi durumunda Basra Körfezi'ne mayın döşeneceğini duyurmuştu.

Açıklamada, böyle bir durumda ise Basra Körfezi'nin uzun bir süre boyunca Hürmüz Boğazı'na benzer şekilde ciddi bir geçiş kısıtlamasıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararın bu tehdidin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASININ YARATTIĞI KRİZ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki askeri gerilim, tarımsal girdi maliyetlerinde "zincirleme" bir artışı tetikledi.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, küresel enerji ve gübre piyasalarında şok dalgası oluşturdu.

Hürmüz Boğazı rotası, sadece enerji sevkiyatı değil, üre ve amonyak gibi stratejik ham maddelerin dünya pazarlarına ulaştırılmasında da dünyanın en önemli hattı konumunda bulunuyor.

İRAN'IN SON SALDIRILARI

Öte yandan İran, geçtiğimiz günlerde yaptığı saldırılarda önemli bir başarıya attı.

İsrail'in Arad ve Dimona kentlerine fırlatılan füzeler, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi delmeyi başarırken kentlerde ciddi hasar oluştu.

İRAN'DAN TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA YALANLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda Donald Trump'ın açıklamalarına yanıt verildi.



Açıklamada "ABD başkanının açıklamaları, enerji fiyatlarını düşürme ve askeri planlarını uygulamaya koymak için zaman kazanma çabalarının bir parçasıdır." denildi.