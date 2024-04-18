Antalya’da 3 tonluk kaçak alkol ele geçirildi Jandarmanın bir depoya gerçekleştirdiği operasyonda 3 ton kaçak ve sahte etil alkol ele geçirildi.

İHA

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde şüpheli bir şahsın kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

3 ton sahte alkol ele geçirildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla depoya baskın düzenleyen ekipler, 3 ton kaçak ve sahte etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)