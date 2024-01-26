Antalya'da 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi Antalya’da jandarmanın operasyonunda 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

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İHA

Zeytinyağının giderek pahalılaştığı günlerde, çeşitli hilelerle piyasaya sahte yağ sürerek vatandaşların sağlığıyla oynayanlara karşı çalışmalar devam ediyor.

Yurt dışından getirdikleri pamuk ve soya yağıyla sahte zeytin yağı ürettiler

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde 6 şüpheli şahsın, gümrük işlemine tabi tutmaksızın yurt dışından getirmiş oldukları pamuk ve soya yağlarını ikametlerinin deposunda sakladıkları, bu yağların içerisine aroma ve renklendirici endüstriyel boya karıştırarak sahte zeytin yağı üreterek piyasaya sürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

2,5 ton sahte zeytinyağı bulundu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüphelilere ait ikametlerde yapılan adli aramada, 2,5 ton sahte zeytinyağı 80 litre pamuk yağı ve bin 500 plastik bidon ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)