Antalya'da 4 gündür park halinde olan otomobilin bagajından ceset çıktı

4 gündür park halinde olan otomobilin bagajında 42 yaşındaki sürücünün cansız bedeni bulundu. Olay yeri ekipleri, sürücünün üzerinde darp izlerine rastladı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 1261’inci Sokak’ta bulunan ormanın yakınındaki yolda 34 SZ 8305 plakalı otomobil, yaklaşık 4 gündür park halinde duruyordu.

Dün saat 18.00 sıralarında otomobile yaklaşan bir kişi, aracın kontağının üzerinde olduğunu ancak içerisinde kimsenin olmadığını gördü ve bagajı açtı.

BAGAJDA HAREKETSİZ BULDU

Bagajda başında kurumuş kan izleri bulunan bir erkeğin hareketsiz yattığı gören kişi, durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bagajdaki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

POLİS ARAÇLARIYLA ÖNLEM ALINDI

Polis ise ölen kişinin Nurettin Demir (42) olduğunu belirledi.

Gazeteci ve vatandaşların görüntü almaması için Nurettin Demir'in cesedinin olduğu otomobilin çevresini ekip araçlarıyla kapatan polis, güvenlik şeritleriyle de sokağa araç ve yaya girişi engelledi.

“ÇOK TEDİRGİN OLDUK”

Otomobilin yaklaşık 4-5 gündür park halinde olduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Ayhan Akdal, “Perşembe gününden bu yana burada araç. Terk edilmiş bir vaziyette duruyordu. Çok tedirgin olduk.” dedi.

DARP BULGULARINA RASTLANDI

Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılığın çalışması sonrası Nurettin Demir'in vücudunda darp izleri olduğu belirlendi.

Demir’in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.