Antalya'da ormanlık alanı yakan 7 turist serbest kaldı

Kamp yaparken ormanda yangın çıkardığı iddia edilen bir grup Rus, tutukluluklarına yapılan itiraz sonucu serbest bırakıldı. Turistler, çıkışlarını cezaevi önünde çektirdikleri fotoğrafla kutladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 23 Ekim günü orman yangını çıktı.

Çıkan yangın, 1 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 5 arazözle de karadan müdahaleyle 6 saatte söndürüldü.

Yangında, 4 hektarlık alan küle döndü.

ORMANLIK ALANDA ATEŞ YAKTILAR

Yangının çıkma nedeni araştırılırken, bölgede Rus turisterin kamp yaptığı belirlendi.

Araştırmasını sürdüren ekipler, turistlerin ormanlık alanda yaktığı ateşin yangına neden olduğu saptandı.

TUTUKLANDILAR

Bunun üzerine 7 turist, Sivri Dağ civarında gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 7 Rus turist, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'orman yangınına neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.





İTİRAZ EDİLDİ

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu yetkililerinin yakından takip ettiği olay sonrasında turistlerin tutukluluğuna itiraz edildi.

İtirazın uygun bulunması üzerine 7 Rus turist, dün gece Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan serbest bırakıldı.

Rus turistler, serbest kaldıktan sonra cezaevi önünde fotoğraf çektirdi.