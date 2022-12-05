Antalya'da baba, 18 yıl sonra ikinci evladını kaybetti

Alanya'da kaybolduğu ihbar edildikten 1 gün sonra, uçurumda cansız bedeni bulunan Elif Emeksiz'in kardeşi Ebru'nun da 18 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Antalya'daki Alanya Kalesi surları altındaki uçurumda, dün saat 14.00 sıralarında birinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi.

İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 50 metrelik yamaçtan inince kadın cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemede; cansız bedenin, 1 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Elif Emeksiz'e (32) ait olduğu belirlendi.

Acılı baba morga geldi

Bulunduğu yerden çıkarılan cansız beden, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kale surlarından düştüğü tahmin edilen Elif Emeksiz'in cenazesini almak için babası İbrahim Emeksiz (57), bu sabah Adli Tıp Kurumu morguna geldi.

"18 yıl önce ölen kızımın yasını tutuyorum, şimdi bu acıya nasıl dayanırım"

Büyük üzüntü yaşayan Emeksiz'in, 18 yıl önce de o dönem 9 yaşında olan diğer kızı Ebru Emeksiz'i trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı.

Ebru'nun, 18 Temmuz 2004'te Alanya çevre yolunda araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini söyleyen İbrahim Emeksiz; kaçan sürücüyü bulabilmek için yıllarca mücadele ettiğini, hatta internet sitesi bile kurduğunu ancak herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını anlattı.

Elif Emeksiz'in ise hem açıktan eğitimini sürdürüp hem çalıştığını kaydeden İbrahim Emeksiz, "Hayat doluydu. Ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Orası onun yürüyüş yoluydu. 'Canım sıkıldı, kafamı dağıtmak için çıktım' dedi.

Ondan sonra da bu olay oldu. Muhtemelen düşmüştür ama ne olduğunu bilmiyorum. Ben 18 yıl önce ölen kızımın yasını tutuyorum. Şimdi bu acıya nasıl dayanırım?" dedi.

Cenaze bugün toprağa verilecek

DHA'nın haberine göre; Elif Emeksiz'in cenazesinin, bugün Alanya'da toprağa verileceği öğrenildi.













